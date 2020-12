Palermo, una squadra “last minute”: cinque i gol realizzati dai rosanero negli ultimi cinque minuti (Di martedì 29 dicembre 2020) "Una squadra last minute".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. Anche in occasione della sfida contro il Bari, andata in scena lo scorso mercoledì al "Renzo Barbera", il Palermo è andato a segno nei minuti finali, pareggiando i conti. Lo splendido gol su punizione di Lucca è stato, però, soltanto l’ultimo di una serie di marcature realizzate dal minuto 85 in poi, "che sta diventando sempre più la 'zona' preferita dagli attaccanti di Boscaglia", si legge.Nel corso del girone d'andata, il primo a segnare nei minuti finali è stato Luperini contro il Bisceglie: una rete che servì a poco, con il Palermo che perse per 2-1. A Catanzaro, invece, a due ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) "Una".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dalla compagine. Anche in occasione della sfida contro il Bari, andata in scena lo scorso mercoledì al "Renzo Barbera", ilè andato a segno neifinali, pareggiando i conti. Lo splendido gol su punizione di Lucca è stato, però, soltanto l’ultimo di una serie di marcature realizzate dal minuto 85 in poi, "che sta diventando sempre più la 'zona' preferita dagli attaccanti di Boscaglia", si legge.Nel corso del girone d'andata, il primo a segnare neifinali è stato Luperini contro il Bisceglie: una rete che servì a poco, con ilche perse per 2-1. A Catanzaro, invece, a due ...

