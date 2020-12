Nel magico mondo degli speedrunner c' è chi surriscalda console con borse calde e fornelli

Leggi su eurogamer

(Di martedì 29 dicembre 2020) Un gruppo digiapponesi ha scoperto che la chiave per ottenere tempi più veloci nel classico gioco di ruolo Dragon Quest III è controllare letteralmente la temperatura dei loro sistemi Famicom con piastre a induzione econ acqua calda! Dragon Quest III, come molti giochi di ruolo, è piuttosto lungo. Giocare regolarmente può richiedere dozzine di ore e anche gli speedrun più veloci in genere impiegano più di un'ora per portare a termine una run. Ma ora è stato trovato un bug che permette di essere più veloci. Seguendo una serie di passaggi che includono il salvataggio del gioco e l'attivazione rapida dell'interruttore di alimentazione del Famicom tenendo premuto il pulsante reset, il gioco si riavvierà in uno stato di glitch. Dalla scoperta del glitch, glidi Dragon Quest III lo hanno utilizzato per ...