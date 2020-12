“Napoli In-Canta”, il concerto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini in live streaming (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Il Covid non ferma la cultura. Lo dimostrano le numerose iniziative culturali in live streaming che sono state organizzate nel corso degli ultimi mesi. Tra queste c’è “Napoli In-Canta”, concerto organizzato dalla Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli, con il sostegno di Art Mentor Foundation di Lucerna nell’ambito del bando dedicato a Festival, Cori e Bande del Mibact. Il concerto è incentrato sul presente e futuro della pratica musicale per le formazioni corali di voci bianche e giovanili che potrà essere seguito in live streaming sulla piattaforma della Fondazione, all’indirizzo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Covid non ferma la cultura. Lo dimostrano le numerose iniziative culturali inche sono state organizzate nel corso degli ultimi mesi. Tra queste c’è “In-”,organizzatode’di, con il sostegno di Art Mentor Foundation di Lucerna nell’ambito del bando dedicato a Festival, Cori e Bande del Mibact. Ilè incentrato sul presente e futuro della pratica musicale per le formazioni corali di voci bianche e giovanili che potrà essere seguito insulla piattaforma della, all’indirizzo ...

ninopanariello : Musica: 'Napoli In-Canta' in streaming su TurchiniLive - Musica - ANSA - sinapsinews : Musica: “Napoli In-Canta” in live streaming sulla piattaforma TurchiniLive - TeleradioNews : ‘Napoli In-Canta’: martedì 29 concerto-dibattito in ‘live-straming’ per ‘voci bianche’ - - siciliafeed : Musica: “Napoli In-Canta” in streaming su TurchiniLive - solospettacolo : Musica: 'Napoli In-Canta' in streaming su TurchiniLive -