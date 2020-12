Milan | il segreto di Pioli | “Prima delle partite bevo sempre caffè”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 dicembre 2020) L’allenatore del, Stefano, ha svelato uno dei suoi segreti che lo aiuta nel preparare le. Possono stare tranquilli chi spera in un’irregolarità dei rossoneri, perché il trucco non è in campo, bensì fuori durante il prepartita. Tutto sta nel. In un’intervista a DAZN, il tecnico ha raccontato del suo speciale rito: «Dailgare. Mi piace uscire un po’ dallo spogliatoio, altrimenti sto un po’ troppo addosso ai giocatori con troppe indicazioni e posso creargli confusione. Li lascio sereni e sto sereno anche io». SportFace.