L'ipotesi vaccino obbligatorio Quando può scattare e perché (Di martedì 29 dicembre 2020) Valentina Dardari ipotesi obbligatorietà per 3 milioni di statali, come medici, infermieri e docenti. Probabile patente di immunità per treni, aerei e spettacoli. Ancora presto però per dirlo Il vaccino contro il Covid potrebbe diventare obbligatorio per alcune categorie. Tutto dipenderà dai numeri che si registreranno in primavera di coloro che si saranno vaccinati. Se saranno bassi via libera all'obbligo. Adesso è però presto per dirlo, anche perché sembra più un favore ai no vax e a chi ha ancora ha dubbi se sottoporsi alla vaccinazione o no. In primavera si saprà qualcosa di più, Quando in teoria la campagna vaccinale dovrebbe essere già avviata e toccherà non solo medici, infermieri e personale ospedaliero. Se i numeri a quel punto dovessero essere bassi, si potrà allora pensare ...

