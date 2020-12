Inter, priorità Gervinho e occhio agli incassi dalle cessioni (Di martedì 29 dicembre 2020) Gervinho all’Inter nel ruolo di 4^ punta: questo il piano di mercato dei nerazzurri in vista dell’imminente sessione del calciomercato di gennaio. Gervinho all’Inter per cercare di puntare concretamente all’obiettivo scudetto. L’attaccante ivoriano rappresenterà il primo rinforzo di gennaio per completare il reparto offensivo nerazzurro in vista della seconda parte di stagione. Letale nell’uno contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 dicembre 2020)all’nel ruolo di 4^ punta: questo il piano di mercato dei nerazzurri in vista dell’imminente sessione del calciomercato di gennaio.all’per cercare di puntare concretamente all’obiettivo scudetto. L’attaccante ivoriano rappresenterà il primo rinforzo di gennaio per completare il reparto offensivo nerazzurro in vista della seconda parte di stagione. Letale nell’uno contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MatteoBarzaghi : Nainggolan al Cagliari. Prestito secco. Intanto ad Appiano incontro Zhang-Conte-dirigenza per definire le linee del… - LuigiBevilacq17 : RT @MatteoBarzaghi: Nainggolan al Cagliari. Prestito secco. Intanto ad Appiano incontro Zhang-Conte-dirigenza per definire le linee del mer… - LuigiBevilacq17 : RT @InterCM16: La priorità dell’Inter a gennaio è ridurre costi e monte ingaggi (@SkySport) - AMinghetti : RT @MatteoBarzaghi: Nainggolan al Cagliari. Prestito secco. Intanto ad Appiano incontro Zhang-Conte-dirigenza per definire le linee del mer… - MarS92__ : RT @MatteoBarzaghi: Nainggolan al Cagliari. Prestito secco. Intanto ad Appiano incontro Zhang-Conte-dirigenza per definire le linee del mer… -

