In partenza dal Fvg 50 tende per la Croazia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Nella sede della Protezione civile di Palmanova sono pronti a partire con destinazione Croazia cinque mezzi con a bordo 50 tende da campo a supporto delle zone colpite dal terremoto”. 32 tende pneumatiche partono stasera con 4 mezzi APS dell’esercito (reggimento logistico Pozzuolo del Friuli di Remanzacco), mentre altre 16 pneumatiche + 2 standard partono domani con altri 2 mezzi. Sempre domani dalla sede centrale della Protezione Civile della Regione Autonoma FVG a Palmanova, partiranno ulteriori 50 tende fornite dalla Regione del Veneto che verranno caricate su altri 4 APS sempre dell’Esercito Italiano. “Nel filo diretto che abbiamo attivato con il capo del dipartimento nazionale Angelo Borrelli – spiega Riccardi – ci hanno chiesto di preparare supporti da inviare nelle zone colpite dal sisma di oggi. Il ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Nella sede della Protezione civile di Palmanova sono pronti a partire con destinazionecinque mezzi con a bordo 50da campo a supporto delle zone colpite dal terremoto”. 32pneumatiche partono stasera con 4 mezzi APS dell’esercito (reggimento logistico Pozzuolo del Friuli di Remanzacco), mentre altre 16 pneumatiche + 2 standard partono domani con altri 2 mezzi. Sempre domani dalla sede centrale della Protezione Civile della Regione Autonoma FVG a Palmanova, partiranno ulteriori 50fornite dalla Regione del Veneto che verranno caricate su altri 4 APS sempre dell’Esercito Italiano. “Nel filo diretto che abbiamo attivato con il capo del dipartimento nazionale Angelo Borrelli – spiega Riccardi – ci hanno chiesto di preparare supporti da inviare nelle zone colpite dal sisma di oggi. Il ...

"Nella sede della Protezione civile di Palmanova sono pronti a partire con destinazione Croazia cinque mezzi con a bordo 50 tende da campo a supporto delle zone colpite dal terremoto".

