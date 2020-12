Cyberpunk 2077: svelata la finestra d’uscita del primo DLC (Di martedì 29 dicembre 2020) Andato live poche ore fa, il sito web per il primo DLC gratuito di Cyberpunk 2077, contestatissima opera di CD Projekt Red, ha finalmente una finestra d’uscita ufficiale Di Cyberpunk 2077 abbiamo parlato veramente tanto. Abbiamo coperto ogni notizia interessante e ogni particolare di questo disastroso lancio per un titolo che davvero tutti attendevamo con ansia. Vi abbiamo parlato di quanto il gioco di CD Projekt Red sappia offrire nella nostra più che prolissa recensione, quindi non vogliamo tediarvi ulteriormente nel tesserne le lodi. Rimane il fatto che, nonostante i tanti punti di luce, CD Projekt Red abbia davvero avuto falle ingiustificabili nella comunicazione con gli acquirenti e gli investitori. Falle che pagheranno davvero care perché, a quanto pare, la ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 dicembre 2020) Andato live poche ore fa, il sito web per ilDLC gratuito di, contestatissima opera di CD Projekt Red, ha finalmente unaufficiale Diabbiamo parlato veramente tanto. Abbiamo coperto ogni notizia interessante e ogni particolare di questo disastroso lancio per un titolo che davvero tutti attendevamo con ansia. Vi abbiamo parlato di quanto il gioco di CD Projekt Red sappia offrire nella nostra più che prolissa recensione, quindi non vogliamo tediarvi ulteriormente nel tesserne le lodi. Rimane il fatto che, nonostante i tanti punti di luce, CD Projekt Red abbia davvero avuto falle ingiustificabili nella comunicazione con gli acquirenti e gli investitori. Falle che pagheranno davvero care perché, a quanto pare, la ...

