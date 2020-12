Courtois | “I giocatori giovani non devono guardare i social | sennò impazziscono”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 dicembre 2020) Thibaut, portiere del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista al podcast di Sporza, testata sportiva belga. Di seguito si riporta un estratto. Una bacheca a casa per i premi? Per il momento sono in un mobile insieme ai giocattoli dei miei figli. Non mi piace definirmi il top in assoluto, ma sono tra i migliori insieme a Neuer, Oblak, Ter Stegen, Alisson. L’anno scorso ho avuto un periodo difficile e ho ricevuto molte critiche, non sempre giuste. Non le leggo tutte: il mio addetto stampa filtra le notizie. L’errore più grande deiè che guardano iper vedere cosa si dice di loro. Ma è una cosa che ti fa solo star male. Dopo un po’ si impazzisce, anche se si vuole andar dietro a tutto quello che scrivono i giornali. Io per primo so che in alcune circostanze dovrei fare meglio. L'articolo ilNapolista.