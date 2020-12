Conte, Di Maio, Zingaretti e la favola del gemello “buono” di Renzi (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra le più interessanti scoperte di quest’ultima fase dalla politica nostrana c’è l’esistenza di un fratello gemello di Matteo Renzi, a lui perfettamente somigliante e assolutamente in grado di farne le veci (all’occorrenza). È infatti questo fratello gemello il protagonista della stagione estiva del 2019, quella in cui viene archiviato il governo con Salvini ministro e vicepremier. Sia chiaro, non è in alcun modo distinguibile dall’originale, perché parla come lui, veste come lui, si atteggia come lui. Ha però una differenza, impercettibile all’occhio umano ma politicamente assai rilevante: questo fratello gemello di Renzi va d’accordo con Pd e M5S, gode della loro stima e fiducia al punto che i due principali partiti di governo hanno senza batter ciglio beneficiato della sua iniziativa (siamo sempre ... Leggi su formiche (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra le più interessanti scoperte di quest’ultima fase dalla politica nostrana c’è l’esistenza di un fratellodi Matteo, a lui perfettamente somigliante e assolutamente in grado di farne le veci (all’occorrenza). È infatti questo fratelloil protagonista della stagione estiva del 2019, quella in cui viene archiviato il governo con Salvini ministro e vicepremier. Sia chiaro, non è in alcun modo distinguibile dall’originale, perché parla come lui, veste come lui, si atteggia come lui. Ha però una differenza, impercettibile all’occhio umano ma politicamente assai rilevante: questo fratellodiva d’accordo con Pd e M5S, gode della loro stima e fiducia al punto che i due principali partiti di governo hanno senza batter ciglio beneficiato della sua iniziativa (siamo sempre ...

CarloCalenda : Però non la comprendo tanto bene. È in decadenza ma alla fine va bene andare avanti per inerzia con Conte, Di Maio… - fenice_risorta : RT @GiovanniCagnol1: Mancano 25 mesi per - passare da 300 a 30 ignoranti 5stelle che votano leggi assurde - non sentire più parlare di Cont… - pinina3946 : RT @GiovanniCagnol1: Mancano 25 mesi per - passare da 300 a 30 ignoranti 5stelle che votano leggi assurde - non sentire più parlare di Cont… - aniello7779 : Sogno un M5S con un direttorio composto da Di Battista Di Maio e altri tre e come candidato premier Giuseppe Conte #Dajè - chipswilliams1 : @Daniela60305637 Pensi che Conte e Di maio siamo rieletti in caso di elezioni.... io non credo... -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Maio Libia, Copasir: a gennaio audizione Conte, Di Maio e Aise su vicenda pescatori la Repubblica FRECCIATA | Calenda: “La Farnesina fa da baby sitter a Di Maio, lui è felice e non fa danni”

Secondo Calenda "il Recovery Plan del governo è una buffonata. Io invito i cittadini a leggerlo. Ci sono sette righe sui giovani, frasi di principio ...

Governo, Mattarella indica la via a Conte: retroscena dal Quirinale

Si dice che "Giuseppi" Conte abbia di fronte a sé tre possibilità per salvare la poltrona: cedere la delega sui servizi, aprire al rimpasto oppure sbattere la porta in faccia a Matteo Renzi e presenta ...

Secondo Calenda "il Recovery Plan del governo è una buffonata. Io invito i cittadini a leggerlo. Ci sono sette righe sui giovani, frasi di principio ...Si dice che "Giuseppi" Conte abbia di fronte a sé tre possibilità per salvare la poltrona: cedere la delega sui servizi, aprire al rimpasto oppure sbattere la porta in faccia a Matteo Renzi e presenta ...