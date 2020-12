Calciomercato Torino, piace Kouame per l’attacco: la strategia (Di martedì 29 dicembre 2020) Calciomercato Torino: i granata avrebbero messo Christian Kouame nel mirino per l’attacco Il Torino cerca rinforzi sul Calciomercato di gennaio. La squadra va migliorata, dopo una prima parte di stagione più he deludente. E uno degli obiettivi della dirigenza granata è quello di puntellare l’attacco. Secondo quanto riportato da La Stampa, il club piemontese avrebbe messo nel mirino Christian Kouame che non ha trovato molto spazio a Firenze. Alla Fiorentina potrebbe essere proposto uno scambio di attaccanti con Simone Zaza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020): i granata avrebbero messo Christiannel mirino perIlcerca rinforzi suldi gennaio. La squadra va migliorata, dopo una prima parte di stagione più he deludente. E uno degli obiettivi della dirigenza granata è quello di puntellare. Secondo quanto riportato da La Stampa, il club piemontese avrebbe messo nel mirino Christianche non ha trovato molto spazio a Firenze. Alla Fiorentina potrebbe essere proposto uno scambio di attaccanti con Simone Zaza. Leggi su Calcionews24.com

MCalcioNews : Calciomercato Torino, si guarda in casa Fiorentina: scambio di prestiti Kouamè-Zaza? ? - toropuntoit : #Calciomercato #Torino, #Meité potrebbe lasciare i granata - infoitsport : Calciomercato Juventus, la trattativa per Depay è concreta: l’asse Torino-Lione - sportli26181512 : Fiorentina: un obiettivo del Torino può restare: Richiesto da alcune squadre tra cui il Torino,...… - ProfidiAndrea : ?? Il #Milan ascolta offerte per #Krunic: rispunta il #Torino ???? L'imput è arrivato da #Giampaolo, che lo ha allenat… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Torino, Nkoulou: il Bologna dell’ex Mihajlovic è sulle sue tracce Toro News Tuchel è l’ultimo: anche Ancelotti e Gigi Simoni tra gli allenatori esonerati dopo una vittoria

Tuchel e i suoi “fratelli”: quelli esonerati dopo una vittoria. Non sono tanti, ma ci sono. L’allontanamento dell’allenatore del Psg è arrivato quasi come un fulmine ...

Calciomercato Juventus, il rinnovo slitta a febbraio

Non solo acquisti in ballo nel calciomercato della Juventus a gennaio, ma anche il raggiungimento degli accordi per i rinnovi contrattuali.

Tuchel e i suoi “fratelli”: quelli esonerati dopo una vittoria. Non sono tanti, ma ci sono. L’allontanamento dell’allenatore del Psg è arrivato quasi come un fulmine ...Non solo acquisti in ballo nel calciomercato della Juventus a gennaio, ma anche il raggiungimento degli accordi per i rinnovi contrattuali.