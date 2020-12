“Bridgerton”, su Netflix va in scena il cast “colour blind”: persino la regina è nera (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic – Bridgerton, serie ambientata nel Regno Unito in epoca regency ha fatto il suo debutto su Netflix il giorno di Natale. La serie è il manifesto della nuova maniera di fare casting: “colour blind“. Cioè, con attori di ogni estrazione etnica, in barba all’aderenza storica (si è nel 1800). persino la regina d’Inghilterra è nera, interpretata da Golda Rosheuvel. Il colour blind casting di Bridgerton Non solo, nella serie prodotta da Shondaland (mente dietro Grey’s Anatomy e Le regole del delitto perfetto) il duca di Hastings è l’anglo-zimbabweano Regé-Jean Page. E se il pensiero che una serie in costume possa avere come protagonisti attori che all’epoca, per via del colore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic –, serie ambientata nel Regno Unito in epoca regency ha fatto il suo debutto suil giorno di Natale. La serie è il manifesto della nuova maniera di fareing: ““. Cioè, con attori di ogni estrazione etnica, in barba all’aderenza storica (si è nel 1800).lad’Inghilterra è, interpretata da Golda Rosheuvel. Iling diNon solo, nella serie prodotta da Shondaland (mente dietro Grey’s Anatomy e Le regole del delitto perfetto) il duca di Hastings è l’anglo-zimbabweano Regé-Jean Page. E se il pensiero che una serie in costume possa avere come protagonisti attori che all’epoca, per via del colore ...

