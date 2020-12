(Di martedì 29 dicembre 2020) A causa delle alte quotazioni delle materie prime all'ingrosso, neldelci sarà un incremento delledell'energia per la famiglia tipo. Gli aumenti saranno del 4,5% per l'...

Agenzia_Ansa : Bollette: elettricità +4,5% e gas +5,3% nel primo trimestre 2021 - MediasetTgcom24 : Bollette, nel primo trimestre 2021 elettricità +4,5% e gas +5,3% #bollette - ZittinoBob1 : RT @TELADOIOLANIUS: Previsti ancora aumenti di luce e gas nel primo trimestre 2021 e ci raccontano che nonostante tutto avremo un risparmio… - askanews_ita : Arriva il caro bollette: luce +4,5%, gas +5,3% nel primo trimestre 2021 - simcopter : RT @manufalcetti: Bollette in aumento nel 2021, elettricità +4,5%, gas +5,3%- -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette nel

AUMENTI TARIFFE PESERANNO COME MACIGNO SU BOLLETTE DELLE FAMIGLIE. GOVERNO INTERVENGA PER ELIMINARE PER TUTTO IL 2021 ONERI DI SISTEMA E BALZELLI VARI CHE PESANO SU BOLLETTE… Una pessima notizia per i ...Gennaio 2021 inizierà con una brutta notizia. Aumentano le bollette di luce e gas. Leggi tutti i dettagli nell'articolo..