Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 29 12 2020 | Davide Donadei vicino alla scelta bacia una corteggiatrice e fa arrabbiare l’altra | Sophie Codegoni fa un’inaspettata eliminazione

Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Davide Donadei non ha ancora scelto, ma è molto vicino. La pagina Instagram UominieDonneclassicoeover ci ha fornito le prime Anticipazioni: Davide ha fatto un'esterna con Chiara Rabbi e ha detto che è vicino alla scelta. Durante quest'esterna, lui le ha detto che con lei sta bene e le ha chiesto se è consapevole del fatto che lei potrebbe essere la sua scelta. Chiara ha risposto sì. Poi si sono baciati. Nessuna esterna con Beatrice Buonocore però hanno fatto vedere di quando la scorsa volta è andato a parlare con lei. Bea ovviamente si è arrabbiata ed è andata a sedersi. Lui guardava sempre Chiara mentre parlava con Bea.

