Vaccini, soft Brexit e aiuti Usa spingono le Borse. Milano +0,7%, spread al minimo da 4 anni (Di lunedì 28 dicembre 2020) Wall Street e Francoforte ai massimi storici. Il sì di Trump al maxi-pacchetto per imprese e famiglie da 900 miliardi, l'accordo per l'uscita del Regno Unito dalla Ue senza scossoni e l'avvio del piano vaccinale in Europa hanno sostenuto i listini. Crolla Alibaba a Hong Kong. spread giù a 108 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 28 dicembre 2020) Wall Street e Francoforte ai massimi storici. Il sì di Trump al maxi-pacchetto per imprese e famiglie da 900 miliardi, l'accordo per l'uscita del Regno Unito dalla Ue senza scossoni e l'avvio del piano vaccinale in Europa hanno sostenuto i listini. Crolla Alibaba a Hong Kong.giù a 108 punti

Borsa: vaccini e piano Usa spingono listini, ok Milano (+0,7%) con lusso e auto

Mentre Wall Street e il Dax di Francoforte aggiorna i massimi storici, la Borsa di Milano guadagna a fine giornata lo 0,72% con lo spread in calo in area 108 punti. In testa a Piazza Affari ci sono au ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 dic - Il sospirato accordo su una 'soft' Brexit, l'avvio della campagna vaccinale anti-Covid e la firma ...

