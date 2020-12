Tromba d’aria sul litorale nord di Roma, il sindaco di Cerveteri: “Non uscite di casa” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una violenta Tromba d’aria si è abbattuta sul litorale nord di Roma, colpendo vari Comuni tra cui Cerveteri. Il sindaco del Comune Alessio Pascucci ha invitato la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni, se non per motivi di massima urgenza. Decine gli interventi dei soccorritori a Cerveteri e Civitavecchia, tra i Comuni più colpiti. >> Meteo domani, ancora maltempo: freddo e neve, ecco dove Maltempo nel Lazio La Tromba d’aria ha colpito questo pomeriggio, 28 dicembre, il litorale nord di Roma, arrecando disagi in vari Comuni della provincia Romana. In tutto il territorio laziale il maltempo sta provocando danni. Anche ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una violentasi è abbattuta suldi, colpendo vari Comuni tra cui. Ildel Comune Alessio Pascucci ha invitato la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni, se non per motivi di massima urgenza. Decine gli interventi dei soccorritori ae Civitavecchia, tra i Comuni più colpiti. >> Meteo domani, ancora maltempo: freddo e neve, ecco dove Maltempo nel Lazio Laha colpito questo pomeriggio, 28 dicembre, ildi, arrecando disagi in vari Comuni della provinciana. In tutto il territorio laziale il maltempo sta provocando danni. Anche ...

fanpage : Violenta tromba d'aria. Il sindaco invita i cittadini a non uscire di casa. - PulitiElena : RT @fanpage: Violenta tromba d'aria. Il sindaco invita i cittadini a non uscire di casa. - stefano19871756 : RT @fanpage: Violenta tromba d'aria. Il sindaco invita i cittadini a non uscire di casa. - grillotalpa : RT @fanpage: Violenta tromba d'aria. Il sindaco invita i cittadini a non uscire di casa. - MutiLeonilde : @MarcelloLyotard Qui c è stata una tromba d'aria anche se il cielo è da neve -

Ultime Notizie dalla rete : Tromba d’aria Il deposito delle scorie nucleari e radioattive? Non lo vuole nessuno Buone Notizie