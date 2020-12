Traffico Roma del 28-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi in primo piano il maltempo sulla nostra penisola un ulteriore invito alla massima prudenza nella guida soprattutto sull’asfalto reso viscido dalla pioggia di queste ore sono numerose Purtroppo le segnalazioni di incidenti alla Borghesiana code proprio per incidente sulla Casilina altezza di via Mussomeli verso il centro città analoga segnalazione in piazzale del verano rallentamenti per incidente all’altezza di viale Regina Elenarallentato sempre per incidente anche all’Euro in Piazza Guglielmo Marconi e nella zona di Castelno su via del Ponte di Piscina Cupa restiamo a distanza attivo tutti i giorni h24 il numero verde comunale 800 93 88 73 riservato agli anziani soli che potranno chiedere cibo farmacie beni di prima necessità ...