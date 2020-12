Sergio Ramos verso l’addio al Real | un suo ex allenatore lo vuole con sé

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono trascorsi più di quindici anni da quando ilMadrid acquistò dal Siviglia un ragazzo promettente.ne ha fatta di strada da allora e persino la sua decisione di indossare la maglia numero 4 appartenente al totem Fernando Hierro ora non desta così tanto scalpore. Tuttavia, a sorpresa, anche il sodalizio tra il club più titolato al mondo e il difensore spagnolo potrebbe interrompersi al termine di questa stagione.caption id="attachment 1053361" align="alignnone" width="4500"(getty images)/captionIDEAInfatti, secondo quanto riportato dal Dailymail,potrebbe accasarsi altrove. Il centrale difensivo campione del mondo nel 2010 e vincitore di due Europei sarebbe corteggiato da José Mourinho. Il tecnico portoghese lo ha avuto a ...

Haaland, parlando ai media norvegesi, non ha dubbi e pensa che Kalidou Koulibaly, sia uno dei migliori centrali difensivi al mondo.Con la fine dell'anno si avvicina il momento del Team Of The Year di FIFA Ultimate Team 21: i nomi dei candidati alla squadra più ambita.