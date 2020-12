Roma, cattive notizie per Fonseca: lesioni muscolari per Spinazzola e Mirante, out contro la Samp (Di lunedì 28 dicembre 2020) Due nuovi stop in casa Roma.Si conclude con due infortuni il 2020 giallorosso. Sia Antonio Mirante che Leonardo Spinazzola, infatti, non potranno essere presenti a Trigoria alla ripresa degli allenamenti in programma martedì. Entrambi i giocatori hanno rimediato una lesione muscolare che, verosimilmente, non gli consentirà di scendere in campo in occasione della sfida contro la Sampdoria in programma il prossimo 3 gennaio. A riportarlo è "Sky Sport". Il portiere si era fermato in occasione del match contro il Cagliari poi conclusosi con il risultato di 3-2 in favore dei Capitolini. L'esterno, invece, aveva cominciato ad accusare i primi problemi durante la sfida contro l'Atalanta. Leggi su mediagol (Di lunedì 28 dicembre 2020) Due nuovi stop in casa.Si conclude con due infortuni il 2020 giallorosso. Sia Antonioche Leonardo, infatti, non potranno essere presenti a Trigoria alla ripresa degli allenamenti in programma martedì. Entrambi i giocatori hanno rimediato una lesione muscolare che, verosimilmente, non gli consentirà di scendere in campo in occasione della sfidaladoria in programma il prossimo 3 gennaio. A riportarlo è "Sky Sport". Il portiere si era fermato in occasione del matchil Cagliari poi conclusosi con il risultato di 3-2 in favore dei Capitolini. L'esterno, invece, aveva cominciato ad accusare i primi problemi durante la sfidal'Atalanta.

Mediagol : #Roma, cattive notizie per Fonseca: lesioni muscolari per Spinazzola e Mirante, out contro la Samp - MichelePadova16 : @SkyTG24 Questi sono i bastardi balordi pagati da chi ha interesse a far parlare male di Roma e della sindaca, dovr… - Paolino54218529 : @PaolaDiCaro Auguri anche a lei e a tutti in famiglia! Spero che possa tornare presto a commentare la Roma, ignoran… - PabloIsBack1 : RT @mistressmelix: BUONGIORNO,la date in cui saremo a Roma sono dal 23 al 28, siamo in un appartamento! INIZIATE A PRENOTARVI CON ME E LA D… - AAlberiga : @andreasso1951 Buongiorno, l'inverno ha portato due cattive nuove, due casi di virus modificato isolati a Roma. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma cattive Roma, cattive notizie per Fonseca: lesioni muscolari per Spinazzola e Mirante, out contro la Samp Mediagol.it Riapertura delle scuole superiori dal7 gennaio: “Oltre 6.600 firme per il no”

Roma, 28 dicembre 2020. Il 7 gennaio riapriranno tutti gli ordini di scuole anche in Puglia. Per molti professori, docenti e genitori, però, non sarà una buona notizia. Perlomeno per coloro che temono ...

Cina, 4 anni di carcere alla blogger cinese che scrisse da Wuhan

Roma, 28 dic. (askanews) - La "citizen journalist" cinese, la blogger Zhang Zhan, è stata condannata a quattro anni di carcere per le sue cronache sulla pandemia di coronavirus da Wuhan all'inizio del ...

Roma, 28 dicembre 2020. Il 7 gennaio riapriranno tutti gli ordini di scuole anche in Puglia. Per molti professori, docenti e genitori, però, non sarà una buona notizia. Perlomeno per coloro che temono ...Roma, 28 dic. (askanews) - La "citizen journalist" cinese, la blogger Zhang Zhan, è stata condannata a quattro anni di carcere per le sue cronache sulla pandemia di coronavirus da Wuhan all'inizio del ...