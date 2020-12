Pussetto | “Volevo tornare a Udine a tutti i costi La squadra ha un ottimo collettivo”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 dicembre 2020) L'attaccante dell'se, Ignacio, ha parlato alla tv ufficiale del club friulano in merito alla stagione in corso che lo ha vistoin bianconero. Queste le sue parole: "Avevo tanta voglia di, mi sento a casa e sono contento, anche se ancora non sono soddisfatto, posso fare di più e continuare con questo spirito. Dobbiamo fare il nostro meglio, questa è la cosa più importante. Lasta facendo bene, dopo un inizio complicato abbiamo ottenuto una serie di vittorie che ci ha fatto allontanare dalla zona retrocessione e ora vogliamo chiaramente mantenere questo livello anche in questo 2021. Voglio continuare a crescere e spero che lapossa fare lo stesso".