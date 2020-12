Maltempo, ancora giorni di pioggia e neve per il Friuli (Di lunedì 28 dicembre 2020) ancora Maltempo su Udine e il Friuli nei prossimi due giorni . Una profonda depressione interessa l'Italia settentrionale con un afflusso di correnti umide meridionali sulla regione. Le previsioni per ... Leggi su udinetoday (Di lunedì 28 dicembre 2020)su Udine e ilnei prossimi due. Una profonda depressione interessa l'Italia settentrionale con un afflusso di correnti umide meridionali sulla regione. Le previsioni per ...

poliziadistato : #28dicembre #maltempo al centro-nord Nevicate ancora in atto e forti venti di burrasca provocano rallentamenti alla… - DPCgov : ???? Ancora piogge e venti forti in Campania, Basilicata e Calabria. ???? #AllertaARANCIONE, domani #29dicembre, in Emi… - DPCgov : ??????Neve, temporali e venti di burrasca. Leggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse del #25dicembre ??… - molisenews24 : Maltempo, ancora stop alla motonave da Termoli per le Isole Tremiti #molisenews24 - CorriereQ : METEO Italia. PIOGGIA e NEVE, ancora maltempo. Persiste il CICLONE POLARE -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo ancora Maltempo, ancora precipitazioni e neve Il Friuli Maltempo – 26 interventi dei Vigili del Fuoco in poche ore

28 dicembre 2020. I Vigili del fuoco sono impegnati nella giornata odierna su tutta la provincia messinese. Tutte le squadre sono coinvolte a ripristinare la situazione per i danni da maltempo special ...

Maltempo, pinete ancora chiuse per vento forte

Martedì 29 dicembre resteranno chiusi al transito di veicoli e pedoni sia l'intero tratto del viale dei Tigli che attraversa la Pineta di Levante sia i viali Capponi e Cadorna nella Pineta di Ponente ...

28 dicembre 2020. I Vigili del fuoco sono impegnati nella giornata odierna su tutta la provincia messinese. Tutte le squadre sono coinvolte a ripristinare la situazione per i danni da maltempo special ...Martedì 29 dicembre resteranno chiusi al transito di veicoli e pedoni sia l'intero tratto del viale dei Tigli che attraversa la Pineta di Levante sia i viali Capponi e Cadorna nella Pineta di Ponente ...