Il Comune di Bergamo si dichiara persona offesa nel procedimento penale sulla gestione dell'epidemia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Comune di Bergamo si dichiara persona offesa nell'ambito del procedimento penale pendente a seguito dell'apertura di indagini preliminari per epidemia colposa da parte della procura di Bergamo per accertare eventuali responsabilità. Lo ha comunicato il sindaco Giorgio Gori, riferendo della delibera ai giornalisti collegati via Zoom. «Una decisione che», ha spiegato, «consideriamo giustificata e necessaria» e che, se si arriverà al rinvio a giudizio, farà sì che il Comune si costituisca parte civile nel procedimento. «Sono tre i motivi che ci hanno spinto a prendere questa decisione», ha continuato. «Al primo posto l'eccezionale impatto provocato dalla pandemia in Italia e soprattutto a Bergamo», una ...

