Grave lutto per Gianni Sperti: "Ciao papà", l'addio sui suoi social (Di lunedì 28 dicembre 2020) Siamo abituati a vederlo sempre sorridente a Uomini e Donne, eppure questo sembra essere un periodo molto difficile per Gianni Sperti. Infatti, nelle ultime ore l'opinionista del dating show di Maria De Filippi ha subito una Grave perdita: è venuto a mancare suo padre. Il ballerino ha sempre mostrato un grande attaccamento alla sua famiglia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

