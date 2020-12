Giulia Bevilacqua | «Per favore | ridete di me!»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Attaccata alle tende, stile Eleonora Duse? In una valle di lacrime per una scena madre? L’incarnazione del dramma? No, non è il sogno di ogni attrice. «Io vorrei mettermi alla prova in qualcosa di comico davvero sopra le righe. Potrei tirar fuori carte vincenti». Non ha dubbi,. Non le basta il ruolo di Maria Crocifissa («I genitori erano così devoti che hanno crocifisso pure Maria!») in Cops – Una banda di poliziotti, la commedia Sky Original sul commissariato di un paesino pugliese a rischio chiusura per mancanza di reati (on demand su Sky e in streaming su Now Tv). «I film divertenti sono un toccasana per le anime, l’ironia è una delle cose fondamentali da avere in bagaglio per la vita». ...