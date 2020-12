Gf Vip 5, Andrea Zenga riserva un due di picche a Dayane Mello (Di lunedì 28 dicembre 2020) Andrea Zenga ha riservato un clamoroso rifiuto per Dayane Mello, all’insaputa della modella, dopo gli ultimi giochi proposti dal Grande Fratello VIP. Lo ha fatto in una confessione avuta nella Casa dopo la loro prova del bacio sotto il vischio fatta insieme in occasione del Santo Natale. La produzione del Gf Vip 5 ha chiamato i concorrenti a giocare alla bollente prova al bacio in coppia e la sorte ha voluto che la modella giocasse proprio con la new-entry. I due si sono così lasciati andare ad un lungo bacio appassionato, tanto da provocare tra le reazioni più disparate del resto dei coinquilini vip, che hanno assistito alla siparietto hot. Ma a margine della prova, in cui Dayane è apparsa particolarmente complice ed emozionata, poi però, Zenga ha confidato nella Casa ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 dicembre 2020)hato un clamoroso rifiuto per, all’insaputa della modella, dopo gli ultimi giochi proposti dal Grande Fratello VIP. Lo ha fatto in una confessione avuta nella Casa dopo la loro prova del bacio sotto il vischio fatta insieme in occasione del Santo Natale. La produzione del Gf Vip 5 ha chiamato i concorrenti a giocare alla bollente prova al bacio in coppia e la sorte ha voluto che la modella giocasse proprio con la new-entry. I due si sono così lasciati andare ad un lungo bacio appassionato, tanto da provocare tra le reazioni più disparate del resto dei coinquilini vip, che hanno assistito alla siparietto hot. Ma a margine della prova, in cuiè apparsa particolarmente complice ed emozionata, poi però,ha confidato nella Casa ...

