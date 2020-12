Fino al 30 dicembre in live tv streaming MusicalMuto 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) La rassegna internazionale dei cortometraggi muti da musicare dal vivo La pandemia non ferma “MusicalMuto”, una delle poche rassegne in Italia dedicata a cortometraggi muti, inediti e in bianco/nero, realizzati da giovani autori di tutto il mondo, da musicare dal vivo. La rassegna, alla sua seconda edizione, è riservato a opere cinematografiche che attualmente non hanno, in Italia, canali di distribuzione e di diffusione. Sono 14 i cortometraggi finalisti, italiani e stranieri, che, con l’interpretazione delle pianiste Maria Grazia Ritrovato e Mirella Pandolfi, sono stati proposti all’attenzione della Giuria, presieduta dal regista Sandro Dionisio, nel corso di tre serate “a porte chiuse” presso il Teatro Salvo D’Acquisto di Napoli. Fino al 30 dicembre i cortometraggi finalisti sono proposti al pubblico, in tv ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) La rassegna internazionale dei cortometraggi muti da musicare dal vivo La pandemia non ferma “”, una delle poche rassegne in Italia dedicata a cortometraggi muti, inediti e in bianco/nero, realizzati da giovani autori di tutto il mondo, da musicare dal vivo. La rassegna, alla sua seconda edizione, è riservato a opere cinematografiche che attualmente non hanno, in Italia, canali di distribuzione e di diffusione. Sono 14 i cortometraggi finalisti, italiani e stranieri, che, con l’interpretazione delle pianiste Maria Grazia Ritrovato e Mirella Pandolfi, sono stati proposti all’attenzione della Giuria, presieduta dal regista Sandro Dionisio, nel corso di tre serate “a porte chiuse” presso il Teatro Salvo D’Acquisto di Napoli.al 30i cortometraggi finalisti sono proposti al pubblico, in tv ...

