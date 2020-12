Febbre da calciomercato | dove va Messi? Le indiscrezioni sul futuro della pulce

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Una domanda ricorrente quella che riguarda ilargentina:va Leo? Un quesito che al momento non ha ancora una risposta univoca e definita, con ilche è ancora vago su questo fronte. Dopo un’estate turbolenta per i colori blaugrana, con la rottura che pareva insanabile tra la società e il talento sudamericano, l’emergenza è rientrata. Almeno provvisoriamente, visto che effettivamente non smettono di essere alimentate le voci che vorrebbero un suo addio imminente al club catalano. Non conferma né smentisce leil campione, con il quesito suva Leoche quindi resta tutt’ora senza una risposta certa. Sebbene non manchino possibili ipotesi, in virtù anche delle recenti ...