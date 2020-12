Fabio Volo durissimo con Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio”, gli haters lo attaccano e lo sfiniscono e lui fa un video e dice “Scusa Fedez, facciamo beneficenza insieme?” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Fabio Volo, che attualmente conduce al ‘Volo del mattino’ su Radio Deejay è molto seguito e amato e la sua trasmissione piace tantissimo. Recentemente, dopo aver visto che Fedez ha fatto beneficenza a bordo della sua Lamborghini, lo ha criticato e da qual momento la sua vita è diventata difficile, un po’ come è anche accaduto alla conduttrice televisiva di “Storie italiane” , Eleonora Daniele che, dopo aver criticato Chiara Ferragni perché, a suo dire , nonostante gli innumerevoli follower si era spesa poco durante la pandemia da covid, è stata così attaccata sui social da chiedere a Fedez di combattere con lei il bullismo. Fedez fa beneficenza a bordo della sua ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 28 dicembre 2020), che attualmente conduce al ‘del mattino’ su Radio Deejay è molto seguito e amato e la sua trasmissione piace tantissimo. Recentemente, dopo aver visto cheha fattoa bordo della sua Lamborghini, lo ha criticato e da qual momento la sua vita è diventata difficile, un po’ come è anche accaduto alla conduttrice televisiva di “Storie italiane” , Eleonora Daniele che, dopo aver criticato Chiara Ferragni perché, a suo dire , nonostante gli innumerevoli follower si era spesa poco durante la pandemia da covid, è stata così attaccata sui social da chiedere adi combattere con lei il bullismo.faa bordo della sua ...

