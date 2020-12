Destra: Salvini, forza di governo? ‘E’ nei fatti’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Che la Destra in Italia sia forza di governo “è evidente, e’ nei fatti”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, commentando le parole di Giorgia Meloni. “La democrazia prevede questo. Non bisogna necessariamente essere di sinistra per governare un Paese”, aggiunge dopo aver donato il sangue nella sede Avis a Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Che lain Italia siadi“è evidente, e’ nei fatti”. Lo afferma il leader della Lega Matteo, commentando le parole di Giorgia Meloni. “La democrazia prevede questo. Non bisogna necessariamente essere di sinistra per governare un Paese”, aggiunge dopo aver donato il sangue nella sede Avis a Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

