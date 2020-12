Dayane si sbottona | “Ci sono 3 vecchi che mi stanno sul ca**o”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 28 dicembre 2020)Mello non si è mai distinta per la sua diplomazia, anzi. Fin qui, però, non aveva mai manifestato in maniera così esplicita la sua avversione nei confronti di tre concorrenti del Grande Fratello Vip 5, che evidentemente teme in ottica finale e relativo montepremi in denaro. Nella notte appena trascorsa,si è lasciata andare a una lunga confessione con Mario Ermito, raccontandogli di come non sopporti tre inquilini della prima ora, cheanche tra i preferiti del pubblico. Facile capire chi siano, ancora di più se è la stessa modella a fare i loro nomi.Mello si scatena contro laa guardia Dopo aver posato divinamente per il calendario 2021 del Grande Fratello Vip,ha rivestito i panni della concorrente, rendendo ancora più chiara la sua strategia ...