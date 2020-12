Covid | tasso di positività in discesa rispetto a ieri 12 | 4% | mentre aumentano i guariti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Parte bene oggi il monitoraggio quotidiano rilevato e reso noto dal ministero della Salute in merito alla situazione coronavirus nel Paese:, oggi ildiè infatti sceso dal 14,8% al 12,4%. Complessivamente sono oltre 500mila i positivi in Italia. Il Veneto la regione più colpita Nelle ultime 24 ore in Italia sono inoltre stati effettuati 68.681 tamponi (davvero pochialla media), rilevando 8.585 nuovi casi di. Attualmente in Italia ci sono 575.221 persone positive al Sars Cov2, ma questo non sta a significare che siano tutte ‘malate’. Purtroppo la Regione maggiormente colpita dai nuovi casi è ancora oggi il Veneto con 2.782 nuovi positivi. Qui a preoccupare maggiormente è soprattutto la situazione ospedaliera. Tende finalmente al ...