Bergomi: “L’Inter non ha la rosa più forte della Serie A, Conte il valore aggiunto” (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’ex calciatore delL’Inter e ora opinionista televisivo Beppe Bergomi, in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, ha parlato del momento che stanno vivendo i nerazzurri: “A mio avviso Conte è il valore aggiunto di questa squadra. Nonostante vada un po’ in difficoltà in caso di sconfitta resta un grande allenatore. Sta costruendo una rosa solida che potrà giocarsi il primo posto fino alla fine, malgrado ci siano squadre con un organico più forte. Antonio vuole che tutti remino dalla sua parte ed io lo capisco quando deve avere a che fare con la negatività che talvolta si respira. E’ difficile paragonare epoche diverse – ha proseguito Bergomi – Nella mia Inter c’erano tanti azzurri e per costruire una mentalità vincente arrivarono Brehme e Matthaus. ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’ex calciatore dele ora opinionista televisivo Beppe, in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, ha parlato del momento che stanno vivendo i nerazzurri: “A mio avvisoè ildi questa squadra. Nonostante vada un po’ in difficoltà in caso di sconfitta resta un grande allenatore. Sta costruendo unasolida che potrà giocarsi il primo posto fino alla fine, malgrado ci siano squadre con un organico più. Antonio vuole che tutti remino dalla sua parte ed io lo capisco quando deve avere a che fare con la negatività che talvolta si respira. E’ difficile paragonare epoche diverse – ha proseguito– Nella mia Inter c’erano tanti azzurri e per costruire una mentalità vincente arrivarono Brehme e Matthaus. ...

