Appunti per un nuovo governo, finalmente con una visione per l’Italia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel 2021, l’approccio e le decisioni del governo non cambieranno a causa di motivi ideologici e per l’incapacità di saper fare meglio. Giuseppe Conte fa finta di ascoltare, abbozza qualche cambiamento formale sulla cabina di regia e consegna una nuova versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del tutto simile, per non dire esattamente uguale, a quella, pessima, già resa nota dopo un Consiglio dei ministri alle 2 di notte. I motivi sono evidenti. Da una parte basta ripercorrere la genesi del nostro attuale PNRR. Dall’altra l’ideologia, si potrebbe dire la modesta parte di ideologia, che caratterizza questo governo il cui vero collante è solo l’assoluta necessità di mantenere vivi gli afflati di potere personale di chi lo sostiene apertamente in modo goffo (Cinquestelle e Pd) e nell’ombra (D’Alema e consorterie varie) LA GENESI DEL ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel 2021, l’approccio e le decisioni delnon cambieranno a causa di motivi ideologici e per l’incapacità di saper fare meglio. Giuseppe Conte fa finta di ascoltare, abbozza qualche cambiamento formale sulla cabina di regia e consegna una nuova versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del tutto simile, per non dire esattamente uguale, a quella, pessima, già resa nota dopo un Consiglio dei ministri alle 2 di notte. I motivi sono evidenti. Da una parte basta ripercorrere la genesi del nostro attuale PNRR. Dall’altra l’ideologia, si potrebbe dire la modesta parte di ideologia, che caratterizza questoil cui vero collante è solo l’assoluta necessità di mantenere vivi gli afflati di potere personale di chi lo sostiene apertamente in modo goffo (Cinquestelle e Pd) e nell’ombra (D’Alema e consorterie varie) LA GENESI DEL ...

lorenzoricci73 : RT @GiovanniCagnol1: Appunti per un nuovo governo, finalmente con una visione per l’Italia - ilfoglio_it : Quando un’accusa è una condanna in prima pagina e l’assoluzione una non notizia. Sette nomi, sette storie necessar… - angiuoniluigi : RT @GiovanniCagnol1: Appunti per un nuovo governo, finalmente con una visione per l’Italia - patroleader : RT @GiovanniCagnol1: Appunti per un nuovo governo, finalmente con una visione per l’Italia - RistagnoAnna : Appunti per un nuovo governo, finalmente con una visione per l’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Appunti per Appunti per un nuovo governo, finalmente con una visione per l’Italia Linkiesta.it 5 idee look per Capodanno “rubati” alle star

Come vestirsi a Capodanno? L'ispirazione arriva dalle star. Da Renée Zellweger a Kendall Jenner, i 5 look di Capodanno 2020 da copiare ...

Basta Conte, basta dalemismiAppunti per un nuovo governo, finalmente con una visione per l’Italia

Incapaci e senza idee, se non quelle sconfitte dalla storia, e in più anche ammaliati dal modello cinese, gli attuali leader politici non vogliono affrontare il problema della crescita e condannano il ...

Come vestirsi a Capodanno? L'ispirazione arriva dalle star. Da Renée Zellweger a Kendall Jenner, i 5 look di Capodanno 2020 da copiare ...Incapaci e senza idee, se non quelle sconfitte dalla storia, e in più anche ammaliati dal modello cinese, gli attuali leader politici non vogliono affrontare il problema della crescita e condannano il ...