Vax-Day, al via la campagna di prevenzione. Il primo medico vaccinato: 'Lo dedico a Carlo Urbani' (Di domenica 27 dicembre 2020) ANCONA - Anche nelle Marche è iniziato il V-day, il giorno dell'avvio della vaccinazione contro il Sars-CoV-2 . Le fiale sono arrivate all'Inrca e da qui distribuite in tutti punti di somministrazione. Leggi su corriereadriatico (Di domenica 27 dicembre 2020) ANCONA - Anche nelle Marche è iniziato il V-day, il giorno dell'avvio della vaccinazione contro il Sars-CoV-2 . Le fiale sono arrivate all'Inrca e da qui distribuite in tutti punti di somministrazione.

RaiNews : 'Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità'. Queste le prime parole di Claudia A… - Agenzia_Ansa : Vaccinati i primi tre italiani allo Spallanzani #Covid #Vaccineday #ANSA - MediasetTgcom24 : Vax Day: vaccini arrivati a Pratica di Mare - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Vax Day a Torino, Appendino: 'Una luce in fondo al tunnel' - Muninchedda : RT @RepubblicaTv: Vax Day in Lombardia, l'emozione di Adele Gelfo, operatrice sanitaria tra i primi vaccinati: 'Lo dobbiamo a tutte le pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Vax Day Vax-Day, ecco le risposte dell'Iss alle bufale sul vaccino anti Covid la Repubblica Vax Day: Oms, dobbiamo imparare la lezione del Covid-19

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Dobbiamo imparare la lezione del Covid-19". Lo sottolinea il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un videomessaggio diffuso oggi ...

Vax Day: Grecia, si vaccina la presidente Sakellaropoulou

ROMA, 27 DIC - La presidente della Repubblica greca Katerina Sakellaropoulou si è vaccinata contro il Covid-19 all'ospedale Evangelismos di Atene. Lo riferiscono i media ellenici. Tra poco si vacciner ...

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Dobbiamo imparare la lezione del Covid-19". Lo sottolinea il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un videomessaggio diffuso oggi ...ROMA, 27 DIC - La presidente della Repubblica greca Katerina Sakellaropoulou si è vaccinata contro il Covid-19 all'ospedale Evangelismos di Atene. Lo riferiscono i media ellenici. Tra poco si vacciner ...