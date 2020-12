V-Day: in Lombardia saranno somministrati 1620 vaccini, la dose più elevata (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono arrivate all’ospedale milanese di Niguarda questa mattina poco prima delle 8 – a bordo di un mezzo dell’Esercito scortato dai Carabinieri – le prime 324 fiale di vaccino anti-covid destinate alla Lombardia. Ad attenderle in un simbolico passaggio di consegne il direttore generale dell’ospedale, Marco Bosio, e i vertici delle Forze dell’Ordine e Militari. Le fiale, dalle quali saranno ricavate le 1.620 dosi destinate agli ospedali lombardi, sono poi state trasferite alla farmacia dell’ospedale e prese in consegna dall’equipe del dottor Alberto Medaglia per essere poi suddivise e caricate sulle macchine di Areu che le trasporteranno negli altri 13 punti della Lombardia dove, nel pomeriggio, cominceranno le vaccinazioni. A Niguarda, invece, in mattinata, verranno somministrate le prime dosi a persone “simbolo” e sempre in prima linea durante la pandemia. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono arrivate all’ospedale milanese di Niguarda questa mattina poco prima delle 8 – a bordo di un mezzo dell’Esercito scortato dai Carabinieri – le prime 324 fiale di vaccino anti-covid destinate alla Lombardia. Ad attenderle in un simbolico passaggio di consegne il direttore generale dell’ospedale, Marco Bosio, e i vertici delle Forze dell’Ordine e Militari. Le fiale, dalle quali saranno ricavate le 1.620 dosi destinate agli ospedali lombardi, sono poi state trasferite alla farmacia dell’ospedale e prese in consegna dall’equipe del dottor Alberto Medaglia per essere poi suddivise e caricate sulle macchine di Areu che le trasporteranno negli altri 13 punti della Lombardia dove, nel pomeriggio, cominceranno le vaccinazioni. A Niguarda, invece, in mattinata, verranno somministrate le prime dosi a persone “simbolo” e sempre in prima linea durante la pandemia.

