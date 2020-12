V-Day, Arcuri: «Servirà tempo per limitare i contagi». E sugli scettici: «Faremo una campagna emozionante» (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi comincia la campagna di vaccinazione in Italia e in tutta Europa, ma per limitare i contagi da Coronavirus «ci vorrà ancora molto tempo». Usa la consueta cautela il commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri nel V-Day e parla piuttosto di un «un primo spiraglio di luce di una lunga notte». «Pian piano usciremo dalla pandemia, ma dobbiamo continuare a essere prudenti, cauti e responsabili – dice in un’intervista al Corriere -. Il giorno arriverà quando il 70 – l’80% degli italiani sarà stato vaccinato, speriamo tra l’estate e l’autunno». Ma poi mette le mani avanti e torna sulle sue parole: «Diciamo più autunno che estate». Ma Arcuri si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: «Se qualcuno a settembre avesse detto che a dicembre saremmo partiti lo avrebbero preso per ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi comincia ladi vaccinazione in Italia e in tutta Europa, ma perda Coronavirus «ci vorrà ancora molto». Usa la consueta cautela il commissario per l’emergenza Covid Domeniconel V-Day e parla piuttosto di un «un primo spiraglio di luce di una lunga notte». «Pian piano usciremo dalla pandemia, ma dobbiamo continuare a essere prudenti, cauti e responsabili – dice in un’intervista al Corriere -. Il giorno arriverà quando il 70 – l’80% degli italiani sarà stato vaccinato, speriamo tra l’estate e l’autunno». Ma poi mette le mani avanti e torna sulle sue parole: «Diciamo più autunno che estate». Masi toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: «Se qualcuno a settembre avesse detto che a dicembre saremmo partiti lo avrebbero preso per ...

