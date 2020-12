Ultime Notizie Roma del 27-12-2020 ore 12:10 (Di domenica 27 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale una giornata una buona domenica dalla redazione Oggi è il dei l’Italia inizia le vaccinazioni anti covid insieme agli altri paesi europei in Ungheria e Slovacchia sono partite da ieri nel mondo 4 milioni di persone Hanno già ricevuto il vaccino con i contagi totali registrati dall’inizio della che hanno superato quota 80 milioni oltre 1,75 milioni i decessi I 27 paesi dell’Unione è Hanno inaugurato la giornata simbolo somministrano i vaccini seiser via è che i primi beneficiari precedentemente selezionati Slovacchia Bulgaria Germania hanno anticipato la partenza subito dopo la distribuzione in Europa mentre la maggior parte dei paesi aspettato il 27 dicembre le vaccinazioni figurano anche il 28 e 29 dicembre prima di allargarsi una sistematicità che porterà la vaccinazione di massa della popolazione europea Secondo l’ultimo aggiornamento ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 dicembre 2020)dailynews radiogiornale una giornata una buona domenica dalla redazione Oggi è il dei l’Italia inizia le vaccinazioni anti covid insieme agli altri paesi europei in Ungheria e Slovacchia sono partite da ieri nel mondo 4 milioni di persone Hanno già ricevuto il vaccino con i contagi totali registrati dall’inizio della che hanno superato quota 80 milioni oltre 1,75 milioni i decessi I 27 paesi dell’Unione è Hanno inaugurato la giornata simbolo somministrano i vaccini seiser via è che i primi beneficiari precedentemente selezionati Slovacchia Bulgaria Germania hanno anticipato la partenza subito dopo la distribuzione in Europa mentre la maggior parte dei paesi aspettato il 27 dicembre le vaccinazioni figurano anche il 28 e 29 dicembre prima di allargarsi una sistematicità che porterà la vaccinazione di massa della popolazione europea Secondo l’ultimo aggiornamento ...

Corriere : AstraZeneca: anche il nostro vaccino efficace al 95%. In settimana il via libera - Corriere : AstraZeneca: anche il nostro vaccino efficace al 95%. In settimana il via libera - robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - orsi_massimo : @AntoTavolieri @Cavalodiritorno credo stia in galera o nelle vicinanze stando alle ultime notizie..... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 27-12-2020 ore 12:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Natale a spasso nel Siracusano, multe per 10 mila euro

I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno reso noti i risultati dei controlli relativi al rispetto delle restrizioni imposte dal Governo nazionale per allentare l'espansione del contagio.

Maledetto destino: muore di leucemia come la sorella deceduta 17 anni fa

Carla Salvini aveva saputo di essere malata quando si sottopose al trapianto di midollo per aiutare la sorella Federica ...

I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno reso noti i risultati dei controlli relativi al rispetto delle restrizioni imposte dal Governo nazionale per allentare l'espansione del contagio.Carla Salvini aveva saputo di essere malata quando si sottopose al trapianto di midollo per aiutare la sorella Federica ...