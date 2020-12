Trame puntate Beautiful dal 26 al 30 dicembre 2020 | Flo uscirà allo scoperto e | poi | si dichiarerà a Wyatt

(Di domenica 27 dicembre 2020) Flo salverà la vita a Katie e, dopo un po’ di tempo, i Forrester, le Logan e gli Spencer ne verranno a conoscenza. Anchescoprirà la sconvolgente notizia e ne approfitterà per congratularsi con lei, ma dalle anticipazioni discopriamo che, la giovane Fulton, deciderà di rivelare il suo amoreSpencer, nonostante lui sia fidanzato con Sally. Anticipazioni, Shauna sprona Flo per farle rivelare che lei è la donatrice Le anticipazioni direlative alledal 26 al 30, ci mostreranno che il trapianto di rene di Katie sarà perfettamente riuscito. A questo punto, sia Bill che Katie desidereranno conoscere il donatore, ma Flo esiterà in quanto vorrà rimanere nell’anonimato. Shauna, invece, sarà di ...

