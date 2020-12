Repubblica | la lezione di Gattuso ai ragazzi disorientati dal confinamento fisico ed emozionale

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 dicembre 2020) Su La, Enrico Currò commenta le parole di Rinonel post partita di Napoli-Torino. Il tecnico ha parlato della sua malattia, la miastenia, ed ha rivolto un appello ai: «Vedo doppio e mi è difficile stare in piedi. Passerà: devo accettarlo, c’è di peggio nella vita. Voglio dirlo a tutti ini che hanno paura, quando hanno un qualcosa di strano e non si vedono bene allo specchio: la vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, senza nascondersi». Un messaggio, scrive Currò, che “vale moltissimo per idaled“. Le sue parole, continua, “erano in fondo parole di buon senso. A renderle eccezionali è stato il contesto: quella fiera dell’ovvietà, spesso ...