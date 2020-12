Pfizer, il "bugiardino" Aifa. Protetti solo dopo due dosi (Di domenica 27 dicembre 2020) Francesca Angeli Gli effetti collaterali più frequenti sono lievi, nessuna controindicazione per le donne incinte Il V-day è arrivato e l'Aifa, la nostra Agenzia del Farmaco, ha fornito le informazioni sull'antidoto messo a punto da Pfizer e BioNtech, Comirnaty, che da oggi sarà somministrato anche nel nostro Paese. La profilassi è destinata a chi ha più di 16 anni. Il vaccino contiene una molecola denominata RNA messaggero con le istruzioni per produrre una proteina presente su Sars Cov2, il virus responsabile del Covid19. Il vaccino non contiene il virus e non può provocare la malattia. Sono necessarie due dosi, somministrate con un'iniezione nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra. Il meccanismo del vaccino sfrutta quello di Sars Cov2 che infetta le persone ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Francesca Angeli Gli effetti collaterali più frequenti sono lievi, nessuna controindicazione per le donne incinte Il V-day è arrivato e l', la nostra Agenzia del Farmaco, ha fornito le informazioni sull'antidoto messo a punto dae BioNtech, Comirnaty, che da oggi sarà somministrato anche nel nostro Paese. La profilassi è destinata a chi ha più di 16 anni. Il vaccino contiene una molecola denominata RNA messaggero con le istruzioni per produrre una proteina presente su Sars Cov2, il virus responsabile del Covid19. Il vaccino non contiene il virus e non può provocare la malattia. Sono necessarie due, somministrate con un'iniezione nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra. Il meccanismo del vaccino sfrutta quello di Sars Cov2 che infetta le persone ...

