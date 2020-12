Paola Perego | terribile lutto per la conduttrice | è morto papà Pietro

(Di domenica 27 dicembre 2020) Dramma familiare per, èsuo padre. Solo poche settimane fa lasi era detta preoccupata per la situazione clinica dell’uomo che purtroppo non ce l’ha fatta. Un triste Natale per la famiglia di, lanelle scorse ore ha infatti perso suo padrecome annunciato su Twitter dalla sua agenzia, la Arcobaleno Tre. Lo scorso novembre entrambi i genitori dellasono risultati positivi al Covid-19, malattia che ha colpito anche lache ha visto per questo slittare di due settimane il suo nuovo programma, Il filo rosso. LEGGI ANCHE>>>choc: “il mostro mi ha ...

Corriere : Morto Pietro Perego, il papà di Paola era malato di Covid - Corriere : Morto Pietro Perego, il papà di Paola era malato di Covid - repubblica : È morto il papà di Paola Perego - infoitcultura : Paola Perego, grave lutto: addio al papà malato di Covid - infoitcultura : Morto il papà di Paola Perego. Aveva contratto il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Perego

Pierluigi Lopalco, infettivologo e assessore alla Salute della Regione Puglia, ha attaccato i medici che sostengono di non vaccinarsi. L'articolo “Il medico che non si vaccina non è degno di questo me ...13:49I primi vaccinati in Sicilia commossi: "Lo dedichiamo alle famiglie dei morti di Covid" 13:44Grave lutto per Paola Perego, è morto il padre Pietro 13:14Incendio in casa al Capo, muore un uomo ...