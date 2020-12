PAOLA PEREGO, MORTO PAPÀ PIETRO/ Era positivo al Covid, Salvo Sottile: "Un abbraccio" (Di domenica 27 dicembre 2020) PAOLA PEREGO in lutto: è MORTO PAPÀ PIETRO, che era positivo al Covid-19. "Un abbraccio, condoglianze", ha scritto Salvo Sottile su Twitter Leggi su ilsussidiario (Di domenica 27 dicembre 2020)in lutto: è, che eraal-19. "Un, condoglianze", ha scrittosu Twitter

Corriere : Morto Pietro Perego, il papà di Paola era malato di Covid - zazoomblog : Coronavirus è morto il padre di Paola Perego - #Coronavirus #morto #padre #Paola - zazoomblog : Paola Perego: gravissimo lutto per lei il Covid ha portato via suo Padre Pietro - #Paola #Perego: #gravissimo… - infoitcultura : Lutto per Paola Perego: morto il padre, era positivo al coronavirus - infoitcultura : Paola Perego, lutto terribile: la persona a lei più cara muore di Covid -