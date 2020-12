Mercato Juventus, Gazidis: aggiornamenti su Donnarumma e Calhanoglu (Di domenica 27 dicembre 2020) La Juventus è molto attenta alle occasioni di Mercato e sull’agenda dei dirigenti ci sono anche i nomi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. I due calciatori del Milan hanno il contratto in scadenza ma, al momento, non sono pervenute notizie sui rispettivi rinnovi. Il turco, inoltre, piace molto al Manchester United che avrebbe pronta un’offerta da 6 milioni di Euro all’anno. Mercato Juventus: Gazidis su Donnarumma e Calhanoglu Ivan Gazidis, dirigente sportivo del Milan, ha parlato della situazione relativa dei due ragazzi, centrali nel progetto di Stefano Pioli, tramite un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Le parole: Leggi anche:Mercato Juventus, chi sarà il ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 dicembre 2020) Laè molto attenta alle occasioni die sull’agenda dei dirigenti ci sono anche i nomi di Hakane Gianluigi. I due calciatori del Milan hanno il contratto in scadenza ma, al momento, non sono pervenute notizie sui rispettivi rinnovi. Il turco, inoltre, piace molto al Manchester United che avrebbe pronta un’offerta da 6 milioni di Euro all’anno.suIvan, dirigente sportivo del Milan, ha parlato della situazione relativa dei due ragazzi, centrali nel progetto di Stefano Pioli, tramite un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Le parole: Leggi anche:, chi sarà il ...

