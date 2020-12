Mattino: De Laurentiis preoccupato per le condizioni di Gattuso (Di domenica 27 dicembre 2020) Nonostante il riacutizzarsi della miastenia, la malattia agli occhi che da qualche settimana lo ha messo ko, Gattuso ha saltato un solo giorno di allenamento. Ha approfittato della pausa natalizia per riposarsi. Il Mattino scrive: “In queste ore Gattuso sa che bisogna solo riposarsi. Ed è quello che sta facendo. La pausa arriva al momento giusto e già il suo stato di salute sta migliorando“. Il quotidiano racconta la preoccupazione del presidente De Laurentiis per le condizioni del suo tecnico. “In questi giorni non mancano mai le telefonate di Aurelio De Laurentiis, davvero preoccupato per le condizioni del suo allenatore. Gli ha persino consigliato alcuni medici, ma Gattuso è seguito fin dal primo giorno da uno staff ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 dicembre 2020) Nonostante il riacutizzarsi della miastenia, la malattia agli occhi che da qualche settimana lo ha messo ko,ha saltato un solo giorno di allenamento. Ha approfittato della pausa natalizia per riposarsi. Ilscrive: “In queste oresa che bisogna solo riposarsi. Ed è quello che sta facendo. La pausa arriva al momento giusto e già il suo stato di salute sta migliorando“. Il quotidiano racconta la preoccupazione del presidente Deper ledel suo tecnico. “In questi giorni non mancano mai le telefonate di Aurelio De, davveroper ledel suo allenatore. Gli ha persino consigliato alcuni medici, maè seguito fin dal primo giorno da uno staff ...

