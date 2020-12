Kilimangiaro Rai 3 | ospiti puntata 27 dicembre 2020

(Di domenica 27 dicembre 2020) Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella decimadel 27, tutti i “resident talent” saranno presenti in studio: da Mario Tozzi, alla biologa marina Mariasole Bianco, dall’astrofisico Luca Perri all’alpinista Hervé Barmasse con le sue storie di esplorazioni. Anche il botanico Stefano Mancuso interverrà portandoci nel mondo delle piante e proponendo anche una sua personale “classifica” delda votare su Instagram. Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. ...

È stato un autunno televisivo più che positivo dopo l’abbuffata di repliche dovute alla pandemia e l’emergenza primaverile. Ci sono alcuni momenti che resteranno ...Anche "il Kilimangiaro" resta aperto per le feste ... Molti dei film maker si collegheranno per presentare i loro filmati di viaggio. LO SPORT SULLE RETI RAI. Spazio allo sci alpino: in questa tranche ...