I giochi più attesi del 2021 dalla redazione di Eurogamer - articolo (Di domenica 27 dicembre 2020) Il 2021 è ormai alle porte e, complice la recente uscita delle console di nuova generazione, si prospetta come un anno entusiasmante per gli appassionati di videogiochi, indipendentemente dalla piattaforma di riferimento. Al netto di qualche evidente problema di distribuzione, le nuove macchine di Sony e Microsoft sono finalmente arrivate sul mercato, portando con sé nuovi titoli, servizi irrinunciabili e soprattutto una promessa: il prossimo anno sarà una battaglia senza esclusione di colpi. Anche il mondo PC, nell'anno appena passato, ha conosciuto una netta crescita in termini di popolarità grazie anche al lavoro di Nvidia e AMD che hanno lanciato sul mercato componenti hardware potenti e accessibili per tutti. Tutto questo, unitamente alla convenienza degli store di Steam, GOG o Epic e a una serie di prodotti esclusivi, ha gettato ... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilè ormai alle porte e, complice la recente uscita delle console di nuova generazione, si prospetta come un anno entusiasmante per gli appassionati di video, indipendentementepiattaforma di riferimento. Al netto di qualche evidente problema di distribuzione, le nuove macchine di Sony e Microsoft sono finalmente arrivate sul mercato, portando con sé nuovi titoli, servizi irrinunciabili e soprattutto una promessa: il prossimo anno sarà una battaglia senza esclusione di colpi. Anche il mondo PC, nell'anno appena passato, ha conosciuto una netta crescita in termini di popolarità grazie anche al lavoro di Nvidia e AMD che hanno lanciato sul mercato componenti hardware potenti e accessibili per tutti. Tutto questo, unitamente alla convenienza degli store di Steam, GOG o Epic e a una serie di prodotti esclusivi, ha gettato ...

