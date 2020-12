Globe Soccer Awards 2020, è Cristiano Ronaldo il giocatore del secolo (Di domenica 27 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo è il giocatore del secolo. Lo ha decretato il Global Soccer Awards di Dubai. A margine della premiazione, le dichiarazioni di CR7. “Covid? Giocare in uno stadio vuoto è noioso. Rispettiamo i protocolli perché la salute è importante ma la mia passione è sempre stata il calcio, gioco per la famiglia, i tifosi, è bizzarro giocare senza tifosi. Mi piace anche quando mi contestano, quando faccio gol contro le altre squadre, mi fanno buu, mi motivano. Spero che nel 2021 possiamo tornare a rivedere i tifosi negli stadi”. E ancora: “Da 20 anni consecutivi gioco e segno da professionista? Non sapevo ci fosse un altro record da battere. E’ un piacere sentir parlare dei record, ho conquistato tutto questo ma senza i miei compagni, senza una grande squadra, non avrei raggiunto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 dicembre 2020)è ildel. Lo ha decretato il Globaldi Dubai. A margine della premiazione, le dichiarazioni di CR7. “Covid? Giocare in uno stadio vuoto è noioso. Rispettiamo i protocolli perché la salute è importante ma la mia passione è sempre stata il calcio, gioco per la famiglia, i tifosi, è bizzarro giocare senza tifosi. Mi piace anche quando mi contestano, quando faccio gol contro le altre squadre, mi fanno buu, mi motivano. Spero che nel 2021 possiamo tornare a rivedere i tifosi negli stadi”. E ancora: “Da 20 anni consecutivi gioco e segno da professionista? Non sapevo ci fosse un altro record da battere. E’ un piacere sentir parlare dei record, ho conquistato tutto questo ma senza i miei compagni, senza una grande squadra, non avrei raggiunto ...

