GFVip, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “C’è già stato qualcosa” (Di domenica 27 dicembre 2020) La curiosa amicizia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sta interessando tutti gli inquilini soprattutto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, inseparabili amici autorizzati ad indagare da Alfonso Signorini. Come staranno le cose tra i due giovani ragazzi? Secondo Zorzi ci sono dei precedenti. STEFANIA ORLANDO E Tommaso Zorzi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) La curiosa amicizia tra, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sta interessando tutti gli inquilini soprattuttoe Stefania Orlando, inseparabili amici autorizzati ad indagare da Alfonso Signorini. Come staranno le cose tra i due giovani ragazzi? Secondoci sono dei precedenti. STEFANIA ORLANDO EL'articolo

trash_italiano : Ragazzi io non posso parlare però ALBERTO SA DELLA STORIA DI TOMMASO. ENTRAMBI SONO CONSAPEVOLI. È TUTTO BELLISSIMO… - trash_italiano : SECONDO ME ALLA FINE SE LA BATTERANNO TOMMASO E DAYANE HO QUESTE VIBES. #GFVIP - trash_italiano : REGIA 1, 2 e 3 FISSE SU TOMMASO QUANDO DIRANNO IL NOME DI ALBERTO URSO. #GFVIP - teschio_22 : RT @zialo96: - Samantha che fa la paracula con Stefania; - Sonia che fa la stronza con Rosalinda - Mario e Cecilia attaccati al culo di To… - federico20056 : RT @GiadaGummy: VI PREGO GUARDATE STEFANIA E TOMMASO IO NON CE LA FACCIOOOOOOOOOOOO #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Tommaso Tommaso Zorzi: "Stavano ridendo di me" - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 Grande Fratello “Sono intellettualmente innamorato di Tommaso Zorzi”: Andrea Zelletta spiazza – VIDEO

"Sono intellettualmente innamorato di Tommaso Zorzi": Andrea Zelletta spiazza con la sua confessione, il video diventa virale.

GF Vip, Pierpaolo Pretelli bacia Giulia Salemi

Io sono una coccolona, sono così anche con te Tommaso”. La Salemi non ha mai nascosto di avere difficoltà ad avvicinarsi a Pierpaolo Pretelli per via del suo passato al GF Vip. Nelle scorse ...

"Sono intellettualmente innamorato di Tommaso Zorzi": Andrea Zelletta spiazza con la sua confessione, il video diventa virale.Io sono una coccolona, sono così anche con te Tommaso”. La Salemi non ha mai nascosto di avere difficoltà ad avvicinarsi a Pierpaolo Pretelli per via del suo passato al GF Vip. Nelle scorse ...