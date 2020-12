Frosinone-Pordenone 0-0 | Diretta Live (Di domenica 27 dicembre 2020) Frosinone e Pordenone si affrontano nella quindicesima giornata del campionato di Serie B allo stadio Benito Stirpe del capoluogo ciociaro. QUI Frosinone – I giallazzurri arrivano all’appuntamento decimati dal focolaio Covid che ha colpito il gruppo squadra. Nell’ultimo test effettuato ieri sono stati ben 9 i calciatori trovati positivi al virus che si aggiungono ai L'articolo Frosinone-Pordenone 0-0 Diretta Live proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020)si affrontano nella quindicesima giornata del campionato di Serie B allo stadio Benito Stirpe del capoluogo ciociaro. QUI– I giallazzurri arrivano all’appuntamento decimati dal focolaio Covid che ha colpito il gruppo squadra. Nell’ultimo test effettuato ieri sono stati ben 9 i calciatori trovati positivi al virus che si aggiungono ai L'articolo0-0proviene da www.meteoweek.com.

