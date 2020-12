Filippo Inzaghi | “Il nostro 2020 è stato fantastico nonostante tutto La corsa alla salvezza è ancora lunga”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 27 dicembre 2020) Intervida La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Benevento,, ha raccontato ilperfetto dei sanniti, con la vittoria del campionato di Serie B arrivata con molte giornate di anticipo e un ottimo avvio in Serie A. Queste le parole di: “E’ il frutto del lavoro di un anno e mezzo e la dimostrazione della maturità di questa squadra. Adesso il Benevento sa quando deve stare compatto, quando è il momento di spingere, quando bisogna raddoppiare le chiusure. Ci siamo guadagnati il rispetto di tutte le formazioni. La strada per la, credo che club come Torino e Genoa siano destinati a risalire la classifica, però noi ci siamo e sono felice per il presidente Vigorito, il d.s. Foggia e i tifosi che ci ...